مخابرات السلطة ترفض الإفراج عن المجاهد بني عودة من طوباس

رفض جهاز مخابرات السلطة الإفراج عن المجاهد والمطارد لقوات الاحتلال عمر محمد بني عودة (37 عاماً) من بلدة طمون قضاء طوباس، رغم قرار محكمة الصلح بأريحا الإفراج عنه بعد اعتقال دام 16 يوماً.

ويواصل المعتقل عمر بني عودة الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في "مسلخ أريحا"، رفضاً لاعتقاله وعدم الاستجابة لقرار الإفراج عنه.

وكانت قوة متنكرة بزي وحدات خاصة داهمت مكان عمل المحرر بني عودة الشهر الماضي واختطفته بطريقة وحشية واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تقوم بإبلاغ أهله أنهم من جهاز مخابرات السلطة حيث قاموا بمداهمة منزله وتفتيشه.

والمجاهد بني عودة ينتمي لعائلة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والأسرى، وهو أسير سابق، وأفرج عنه قبل شهرين من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميته ليتعرض للمطاردة من جديد لقوات الاحتلال.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.