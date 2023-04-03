نتنياهو يعتزم تأجيل قرار إقالة وزير الحرب يوآف غالانت

ذكرت القناة 12 العبرية اليوم الإثنين إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم تأجيل قرار إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يؤاف غالانت بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وبحسب القناة العبرية فإنه بعد حوالي 8 أيام من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإقالة غالانت فإن مصادر مقربة من نتنياهو أكدت أن نتنياهو ينوي تأجيل القرار حتى إشعار آخر وفق المصادر، وسيعالج القضية في وقت لاحق .

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم العثور صباح اليوم على حطام الطائرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية من الحدود السورية ، وبعد ذلك اعترضت طائرة مقاتلة طائرة بدون طيار فوق سماء قطاع غزة، فيما شهد نهاية الأسبوع هجوماً ثالثاً خلال 4 أيام ، منسوب لـ "إسرائيل" في سوريا، وفي هجومين على الأقل قتل عناصر من الحرس الثوري.

وأثار الإعلان عن إقالة وزير الحرب غالانت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد وتوترًا كبيرًا داخل فصيل الليكود ، بعد أن صرح بأن تشريع قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة نتنياهو قد يضر بـ "أمن إسرائيل".