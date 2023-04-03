رضوان: ندعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال وتكثيف الرباط بالأقصى

قدم القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان التعازي على روح شهيدي نابلس الشهيد البطل: محمد ناصر سعيد والشهيد البطل: محمد أبو بكر جنيدي، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم الإثنين.

وأكد رضوان، في تصريح مقتضب، اليوم الاثنين، أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودا لشعبنا لمواصلة المقاومة.

ودعا القيادي في ندعو شعبنا إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال ردًا على جرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا، كما دعا جماهير شعبنا إلى الحشد والرباط وتكثيف الاعتكاف داخل المسجد الأقصى إفشالا للمخططات التلمودية بذبح القرابين والتقسيم الزماني والمكاني للعبادة.