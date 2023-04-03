موعد توزيع وصرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4 ابريل 2023

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4 ابريل 2023 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى إجابة هذا التساؤل التي تصدر قائمة التريند بآلاف من عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وغيره وفي هذا الاطار سعينا إلى كتابة هذه المقالة حتى يتمكن كل مستفيد في قطاع غزة من هذه المنحة التي بدأت عملية توزيعها في عام 2018 .

ومع بداية كل شهر يتم نشر مقالات عدة تخص هذا الموضوع الذي يستفيد منه ما يقارب المئة ألف عائلة كما هو الان مع موعد صرف المنحة القطرية عن شهر ابريل 2023 ، ونشير إلى أن عملية صرفها تكون في المحالات التجارية وعددها ما يقارب 300 ألف محال ، ويترتب عليكم الان المواصلة في القراءة .

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4 ابريل 2023

وفي هذه الفقرة نؤكد لكم إلى أن الإجابة عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4 ابريل 2023 لم تحدد حتى كتابة الفريق لهذه المقالة اليوم الاثنين الموافق 3-4-2023 ، حيث من المتوقع ان تعلن اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي في الوقت القريب عن موعد صرفها .

وسيتم اعلان جميع المنتفعين بموعد استلام المساعدات المالية ، من خلال تلقي رسالة نصية قصيرة على هاتفك المحمول توضح آلية صرف المساعدة النقدية للمستفيد من المنحة.

وكانت مصادر صحفية ، قد قالت : إن "السفير العمادي من المرجح ان يصل اليوم أو بعد غد إلى قطاع غزة، في زيارة تستغرق ساعات معدودة يتباحث من خلالها مع قيادة حماس بشأن الأوضاع كما ويتم اطلاعه على المشاريع القطرية ".

موعد توزيع المنحة القطرية عن شهر ابريل 2023

وتحصل كل عائلة على مئة دولار من هذه المنحة ، وقبل ان يتم توزيعها لابد من هؤلاء التسجيل لها عبر وزارة التنمية الاجتماعية بغزة مع مطابقة الشروط التي تحددها ، منها أن يكون متزوجا وعاطلا عن العمل .

وفي نهاية المقالة التي تحدث عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 4 ابريل 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .