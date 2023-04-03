نتنياهو يؤجل قرار إقالة غالانت لهذا السبب..!

قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تأجيل قرار إقالة غالانت بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي وقت سابق، طلب نتنياهو من وزير الدفاع يوآف غالانت، الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه الوزاري.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "نتنياهو طلب من غالانت الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه الوزاري"، مشيرة إلى أن الأخير رفض.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية"، فيما قال غالانت، في أول تعليق له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.