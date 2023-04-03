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بالفيديو
شهيد برصاص الاحتلال بعد استهدافه داخل مركبته قرب حاجز الجلمة بجنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
03 ابريل 2023
شهيد برصاص الاحتلال بعد استهدافه داخل مركبته قرب حاجز الجلمة بجنين
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