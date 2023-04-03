بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال بعد استهدافه داخل مركبته قرب حاجز الجلمة بجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
03 ابريل 2023
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شهيد برصاص الاحتلال بعد استهدافه داخل مركبته قرب حاجز الجلمة بجنين

 

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