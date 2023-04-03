بالفيديو بعد تضارب المعلومات.. اذاعة الاحتلال : مسلح أطلق الرصاص قرب حاجز الجلمة وانسحب دون إصابته

تراجعت وسائل الاعلام "الإسرائيلية" اليوم الاثنين 3/4/2023 ، عن معلومات بشأن استشهاد شاب بالقرب من حاجز الجلمة بعد استهدافه، لتؤكد إذاعة جيش الاحتلال ان حادث الجلمة كان عبارة عن اقتراب شاب مسلح من حاجز الجلمة والاحتلال أطلق النار باتجاهه دون إصابته، وانسحب الشاب من المكان".

ومن جانبه قال مراسل يديعوت أن المركبة التي أطلقت النار لم يكن بداخلها أحد وتركها من بداخلها بعد ملاحقتهم

وقالت مصادر محلية ان المعلومات متضاربة حول الحدث في الجلمة وشهود عيان أكدوا أن الاحتلال استنفر في المنطقة بعد سماع عدة طلقات نارية في المنطقة.