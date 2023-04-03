حماس تحذّر الاحتلال من خطط ذبح القرابين في المسجد الأقصى

حذرت حركة "حماس"، الاحتلال "الإسرائيلي" من خطط ذبح القرابين في المسجد الأقصى، محمّلة إياه كامل المسؤولية.

وقالت حماس في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنّ تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف شهر رمضان المبارك، ليصب الزيت على النار التي يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها.

وأضافت، أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

كما حذّرت حماس، "الاحتلال من الإقدام على حماقاتٍ تمسّ بالأقصى، داعية أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح".