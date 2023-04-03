تعرف على التفاصيل .."التعليم العالي" يعلن عن توفّر منح دراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 3/4/2023 ، عن توفّر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة بالمملكة العربية السعودية للعام 2023-2024م.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنح تشمل برنامج المنح الدراسية للماجستير في العلوم، وبرنامج المنح الدراسية للنوابغ في التكنولوجيا المُتقدّمة في بحوث الدكتوراة وما بعد الدكتوراة.

ومن جانبها أعلنت وزارة التعليم بغزة ، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تايلاند بمختلف المجالات والتخصصات للعام الأكاديمي 2023 - 2024.

كما أعلنت الوزارة عن توفر منح دراسية أخرى في رومانيا في جميع المجالات بتخصصات الهندسة والطب البشري وطب الأسنان للعام الأكاديمي 2023 - 2024.

ولفتت "التعليم العالي" إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه المنح هو 30/4/2023م، داعيةً إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل كاملة.