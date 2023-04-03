ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين السعودية ومصر

أفادت تقارير عربية، بارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021.

وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا، فقد بلغت نسبة الارتفاع 13.5%

وقالت إن قيمة الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وجاءت أهم سلع صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار، وفواكه بقيمة 227.4 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية، يأتي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار في الصدارة، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021.

وبلغت نسبة الارتفاع 13.5%، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق التقرير، فقد سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وجاءت أهم سلع صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار، وفواكه بقيمة 227.4 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

واستوردت مصر من السعودية، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار في الصدارة، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.