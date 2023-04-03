قرارات ملكية سعودية بإعفاء عدد من الأمراء من مناصبهم

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي ، أمس الأحد، أوامر ملكية، بإعفاء عدد من الأمراء من مناصبهم .

وجاء في القرارات الملكية ، انه تم إعفاء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمير محافظة الدرعية من منصبهما.

بالإضافة الى فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، ويتم تعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".





نصت الأوامر الملكية على "تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى".