الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين الحلاق والجنيدي في نابلس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدي فلسطين، البطل: محمد ناصر الحلاق، والبطل: محمد أبو بكر الجنيدي، اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة نابلس فجر اليوم.

وقالت أن الجريمة النكراء بحق أبناء شعبنا واستمرار انتهاك حرمة شهر رمضان الفضيل، تأكيداً على مدى الرغبة المتوحشة في استباحة الدم ومواصلة العدوان، وإن هذا الدم الطاهر سيشعل مزيداً من أتون المواجهة، وتصعيد المقاومة ثأراً وانتقاماً حتى الحرية والخلاص.

وعزت عوائل الشهداء وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، ونؤكد استمرار عهدنا بالوفاء لدماء الشهداء ونشيد بمجاهدينا في الميدان الذين تصدوا لعدوان المحتل بكل بسالة، داعين إلى مزيد من الوحدة والتلاحم لرد الهجمة التي تستهدف أرضنا ومقدساتنا.