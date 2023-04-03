في مشهد مؤلم لابنة الشهيد محمد أبو بكر .."بابا قلي بحبني ومش راح يروح "

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:39 ص
03 ابريل 2023
ابنة الشهيد محمد ابو بكر.PNG
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في مشهد مؤلم لبنت الشهيد محمد "أبو بكر" الجنيدي ، قالت وهي تحاول وداع والدها الشهيد  في ثلاجات الموتى والشهداء " بابا قلي انو بحبني "

ابنة الشهيد "أسيل" أوضحت وهي تحاول الوصول لجثمان والدها بين الجماهير الكبيرة التي جاءت لإلقاء نظرة الوداع " بابا بحبني وقلي مش راح يروح ...هو مش حيروح " في كلمات ابكت كل من حولها .

وبدأت بالصراخ " دعوني أحضن أبي ..دعوني أقبله " في محاولة منها لعدم ترك جثمان والدها.

الشهيد محمد أبو بكر الجنيدي ارتقى برصاص الاحتلال هو والشهيد محمد الحلاق رفيق دربه ، ليرفع عدد الشهداء منذ بداية العام لـ94 شهيداً بينهم 27 شهيد من نابلس .  

 

 

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