21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال24 ساعة

شهدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، استمراراً في حالة التصاعد والاستمرارية، وسجّلت 21 عملاً مقاوماً بينها سبع عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي”وقوع ثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، في عملية دهس بطولية، إلى جانب تنفيذ 7 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وأشار “معطي” إلى أن الفلسطينيين تصدوا لاعتداءين اثنين من المستوطنين، وقعا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 6 نقاط، تخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات قرب حاجز شعفاط بمدينة القدس المحتلة، في حين جرى التصدي لاعتداء للمستوطنين في سلواد برام الله، واستهدفت قوات الاحتلال بزجاجات حارقة.