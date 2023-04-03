زلزال قوي يضرب شرقي روسيا وسط خوف وهلع السكان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة وقع اليوم الاثنين 3 ابريل 2023 مدينة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وقال شهود عيان في تصريحات صحفية": "كانت هناك هزتان قويتان على التوالي. كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران. اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية. ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال".

وأضافت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية: "المسافة (الزلزال) من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة".

وفقًا للبيانات الأولية للعلماء، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 6 درجات، ثم رفع فرع كامتشاتكا للعلوم الجيوفيزيائية بعد البحث من قوة الزلزال الذي حدث في كامتشاتكا إلى 6.9 درجات.