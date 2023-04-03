فيديو يوثق لحظة اغتيال الشاب محمد الحلاق في نابلس 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
03 ابريل 2023
قنص الشهيد محمد الحلاق.PNG
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لحظة اغتيال الشاب محمد الحلاق في نابلس 

 

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