خلال اقتحامه نابلس

إذاعة الاحتلال تزعم: اعتقال مطلوبين يشتبه بضلوعهما في عملية حوارة والتي أدت لإصابة 3 إسرائيليين"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:34 ص
03 ابريل 2023
اعتقال
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زعمت إذاعة الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاثنين 3/4/2023 ، اعتقال مطلوبين في نابلس يشتبه بضلوعهما في الهجوم الأخير في حوارة والذي أصيب فيه ثلاثة جنود إسرائيليين.

وقالت إذاعة الاحتلال انها كما قامت بإطلاق النار صوب مسلح خاض اشتباكاً مع قوات الاحتلال خلال الاقتحام .

ويشار الى ان شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين 3 ابريل 2023، تزامناً مع اعتقال عدد من الشبان بعد العبث في منازلهم، واندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين.

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