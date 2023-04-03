زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال القطاع

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها بشكل كثيف، فجر اليوم الإثنين 3 ابريل 2023، تجاه مراكب الصيادين العاملين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص الكثيف تجاه قوارب الصيادين العاملة قبالة شاطئي منطقة السودانية شمال القطاع، ما أجبر الصيادين على التراجع باتجاه الشاطئ خشية على حياتهم.

وتتعمد زوارق الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، وتحرمهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام والمياه العادمة باتجاههم.