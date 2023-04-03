سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 3-4-2023 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الجديدة التي توصلكم بصورة مباشرة إلى تفاصيل عن أسعار الذهب في سوريا في التعاملات الفورية بالأسواق لا سيما أنها شهدت في الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا وكل ما عليكم الان هو القراءة الكاملة لباقي السطور وهو التالي .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 3-4-2023

ولقد وضعنا لكم أسعار الذهب في هذه المحافظات وهي : وجاء في دمشق ، شراء: 421,000 ، مبيع: 426,000 كما وأغلق السابق عند426,000 ليرة .

أما في محافظة حلب فقد جاء على النحو التالي : شراء: 421,000 ، مبيع: 426,000 ، كما وأغلق السابق عند 426,000 ليرة ، وفي إدلب فقد وصل عند شراء: 426,000، مبيع : 429,000 ، كما وأغلق السابق عند : 429,000 ليرة .

ونواصل معكم سعر الحسكة ، شراء: 428,000، مبيع: 431,000 ، كما وأغلق السابق عند 431,000 ليرة .

كما وننوه إلى أن هذه الأسعار الجديدة قد تختلف من محال لآخر اختلافا نسبيا .

كم وصل سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

وجاء سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 458,286 شراء 457,143 ليرة .

وجاء سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 420,095 شراء 419,048 ليرة .

وجاء سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 401,000 شراء 400,000 ليرة .

وجاء سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 343,714 شراء 342,857 ليرة .

وجاء سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 267,333 شراء 266,667 ليرة .

وجاء سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 229,143 شراء 228,571 ليرة .

وجاء سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,252,686 شراء 14,217,143 ليرة .

وجاء سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,208,000 شراء 3,200,000 ليرة .

وجاء سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 458,285,714 شراء 457,142,857 ليرة .