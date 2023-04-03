حميد: الشيخ خضر عدنان بحاجة إلى مزيد من الدعم والإسناد الجماهيري والشعبي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد حميد، اليوم الاحد، أن القيادي الشيخ خضر عدنان بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد من الدعم والإسناد الجماهيري والشعبي، ويترتب تحركات جماهيرية أوسع مدىً في جميع مناطق فلسطين المحتلة، قائلاً: إنه "ينبغي طرح جميع الخيارات السياسية والأمنية على الطاولة وتدارسها في ضوء تطورات إضراب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان".

وشدّد حميد، في تصريح صحفي، على أنه لا يمكن أن يترك الشيخ عدنان وحده بلا نصيرٍ ولا بواكي.

وقال حميد: "يواصل الشيخ خضر عدنان معركته الفاصلة في وجهة آلة الظلم والغطرسة والجور والاحتلال الصهيونية، وهو يقترب من إتمام شهرين كاملين في إضرابه المفتوح عن الطعام".

وأضاف حميد : "في هذه الأيام المباركة الشيخ عدنان بحاجةٍ ماسةٍ للدعاء الرمضاني الصادق الصادر من قلوب الصائمين القائمين المحتسبين بأن يكرمه الله بنصر مؤزر يكسر به شوكة الاعتقال الإداري كما كسره قبل ذلك مراتٍ ومرات".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وأعلن عن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله.

وتعرض الأسير عدنان من مواليد بلدة عرابة في جنين بالضفة الغربية المحتلة، للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ الذي يستخدمه الاحتلال سلاحًا مسلطًا على رقاب المعتقلين.