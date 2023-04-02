pdf- تحميل دعاء الرزق والبركة مكتوب وكامل || رمضان 2023

دعاء الرزق والبركة مكتوب وكامل في رمضان 2023 بصيغة pdf ، ونشر فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة هذا الدعاء حيث جاء ذلك بعد أن رصدنا عمليات بحث الكترونية بأكثر من الف عملية على جوجل الشهير ومن دول عربية وإسلامية عدة ونؤكد لكم إلى أنكم سوف تتعرفون عليه عند قراءة جميع سطور هذه المقالة وتأتي ضمن سلسلة مقالات نعكف بها بشكل دوري ننشر فيها مختلف المواضيع المتعلقة في شهر رمضان الكريم كما هو الان مع دعاء الرزق ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة حيث ستتمكنون من تحميله على هواتفكم وأجهزة الحاسوب بكل اريحية تامة .

دعاء الرزق والبركة مكتوب وكامل في رمضان 2023

ولقد وضعنا لكم بعد المقدمة على الفور دعاء الرزق كامل في رمضان 2023 ومن اجل التعرف عليكم يترتب الاستمرار في القراءة .

أولا: في الدعاء الأول لنيل الرزق والبركة ، "يا رحمن، يا مُطَّلِعَاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضةً من فيضان فضلك، وأُنسًا وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وبارك لنا فيه، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم".

ثانيا: : في الدعاء الثاني لنيل الرزق والبركة "اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه".

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتناول بها دعاء الرزق والبركة في رمضان ، ثالثا: "اللهم ارزقني رزقاً واسعاً، حلالاً طيباً من غير كدٍّ، وبارك لي فيه، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بك من الفقر والدَّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين".

رابعا: : في الدعاء الرابع لنيل الرزق والبركة اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ.

تحميل دعاء الرزق pdf في رمضان 2023

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل دعاء الرزق بصيغة pdf في رمضان 2023 ويترتب على جميع المتابعين الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــا ، والان بات بإمكان تحميله وطباعته وتخزينها .

دعاء الزرق مستجاب

دعاء ختم القرآن الكريم كامل

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة على الفور دعاء ختم القرآن الكريم وكل ما عليكم الان هو الاطلاع عليه وهو التالي : " اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً ، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ ".

" اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ".

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ ".

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ ".. عرض المزيد