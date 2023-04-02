ما هي فوائد تناول السلطة في رمضان؟

ينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة بضرورة تناول السلطة في شهر رمضان المبارك، حيث تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الكبيرة والتي يحتاجها الجسم خلال ساعات الصيام.

وأكد المعهد القومى المصري للتغذية، على أهمية جعل السلطة صنفا أساسيا على سفرة الإفطار فى شهر رمضان، والتنويع في ألوان الخضروات التي تدخل في السلطة مثل البندور والخس والخيار وغيرها، مشيراً إلى أن كل لون منهم له فوائده الخاصة.

وبين أهم فوائد السلطة عند تناولها في وجبة الإفطار، وتتمثل فى:

1- الخضروات الطازجة مصدر للمياه، والألياف، الفيتامينات والمعادن.

2- تناول السلطة على وجبة الإفطار يقلل من ارتفاع الدهون والكوليسترول فى الدم.

3- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد على ضبط ضغط الدم.

4- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد فى التخلص من السمنة.

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