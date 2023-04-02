الاحتلال يفرج عن المعتقل المصاب بالسّرطان أحمد ابو عواد من غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:21 م
02 ابريل 2023
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أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، عن المعتقل المصاب بالسّرطان والفشل الكلوي المهندس أحمد ابو عواد من غزة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنه أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن المعتقل المصاب بالسّرطان والفشل الكلوي المهندس أحمد ابو عواد (52 عامًا) من غزة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أحمد ابو عواد في 21 آذار المنصرم، خلال توجهه للعلاج في مستشفى المطلع في القدس، بعد أن حصل على لم الشمل في القائمة الأخيرة، وتصريح للعلاج، وخلال فترة اعتقاله اُحتجز ابو عواد في (عيادة سجن الرملة)، إلى أن صدر قرارًا بإطلاق سراحه.

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