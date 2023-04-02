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تفاصيل الخبر
عدوان "إسرائيلي" جديد على أهداف في محيط دمشق
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:59 م
02 ابريل 2023
عدوان اسرائيلي جديد على اهداف في محيط دمشق.
يتبع...
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