عدوان "إسرائيلي" جديد على أهداف في محيط دمشق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:59 م
02 ابريل 2023
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عدوان اسرائيلي جديد على اهداف في محيط دمشق.

يتبع...

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