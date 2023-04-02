بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

أدى الآلاف من المواطنين، مساء اليوم الأحد 2-4-2023، صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 11 من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث حضروا من مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتلين.

ويسعى مستوطنون متطرفون لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وذبح ما يسمى بالقرابين فيه، فيما دعت الهيئات المقدسية المواطنين لضرورة الرباط والصلاة في الأقصى لقطع محاولات المستوطنين لاقتحامه.

مشاهدة فيديو البث المباشر لصلاتي العشاء والتروايح بالأقصى إضغط الرابط: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=l2pjGR&ref=watch_permalink&v=6331268613598429













