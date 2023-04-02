بن غفير يدعو المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك

دعا وزير ما يسمى "الأمن القومي" الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن "بن غفير" قوله: "ادعو كل اليهود للصعود الى الحرم القدسي".

وأضاف بن غفير للقناة الـ12 العبرية قائلاً: "إن الحرم القدسي هو أقدس مكان "لليهود" ولن نتنازل عنه"، على حد قوله.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي في إطار سعيهم لتقسيم المسجد الأقصى المبارك ومحاولة السيطرة عليه.

وحذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، من تداعيات نية المستوطنين للقيام بتنفيذ ما يخططون له من اقتحام للمسجد الأقصى يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع الأعياد اليهودية والاعتداء على حرمة المسجد بإقامة الشعائر التلمودية داخله.

وكانت صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 2/4/2023م، على طلب وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" بشأن تشكيل مليشيات ما يعرف بـ "الحرس الوطني".