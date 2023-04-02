طيران "إسرائيلي" كثيف يجوب أجواء القطاع وتحذيرات بأخذ الحيطة والحذر

حذرت جهات أمنية تتبع للمقاومة في غزة، الأحد، بضرورة أخذ أقسى درجات الحيطة والحذر للمقاومين والمسؤولين نتيجة الانتشار المكثف للطيران الحربي وطيران الاستطلاع في أجواء قطاع غزة.

وأكدت المصادر الامنية وشهود عيان أن طائرات حربية من نوع (اف ١٦) وطيران استطلاع يجوب مدينة غزة بشكل مكثف منذ ساعات الصباح.

وأضافت المصادر لوحظ تحليق مكثف لطيران الاستطلاع المأهول وغير المأهول بعدد 5 طائرات في أجواء مدينة غزة، اضافة لتحليق الطيران الحربي وكواد كابتر.

في ذات السياق ‏كشفت المصادر الأمنية وجود تشكيل جوي معادي من الطائرات الحربية "الإسرائيلية" يحلق بشكل مكثف فوق جنوب لبنان وعلى طول الساحل اللبناني فوق البحر المتوسط.