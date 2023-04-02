إصابتان بهجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة صوريف بالخليل

أصيب مواطنين في هجوم نفذه مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد 2-4-2023، على منازل المواطنين في بلدة صوريف بالخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نفذوا هجوماً على أهالي منطقة شعب السير في بلدة صوريف غرب الخليل، حيث أصيب مواطنين جراء الهجوم الهمجي للمستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إنه تم نقل إصابتين إلى مستشفى الخليل الحكومي جراء اعتداء المستوطنين في صوريف غرب الخليل.

وأضاف الهلال الأحمر: "طواقمنا تنقل إصابة لشاب (18 عامًا) إلى المستشفى بعد دهسه من قبل جيب عسكري "إسرائيلي" في صوريف غرب الخليل.

وبدورهم، ناشد أهالي البلدة كافة المواطنين ضوروة التصدي لهجوم المستوطنين على منازلهم.