طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

توقع "موقع طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة يوم غدٍ الاثنين، حيث يسود جو شديد الاعتدال والدفء في ساعات النهار مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان . ليلاً تنخفض الحرارة لكن يبقى الجو دافئ نسبياً.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو معتدلاً، و يطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة . ويكون الجو في ساعات النهار شديد الاعتدال وحتى نستطيع القول انه سيكون صيفياً معتدلاً مع شمس ساطعة. ليلاً يصبح الجو مائلاً للبرودة حاصة في الجبال ومعتدل ما دون ذلك.

و يكون الجو الأربعاء معتدلاً، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس ويبقى الجو دافئاً نسبياً في ساعات النهار . في المناطق السهلية والساحلية يكون الجو لطيفاً ودافئاً جداً في ساعات النهار . ليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد في الكثير من المناطق . والله تعالى أعلى وأعلم.

أما الخميس، فتكون الأجواء غائمة قليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. ويسود خلال النهار جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، أما في المناطق السهلية والساحلية فيسود جو دافئ ومعتدل. ليلاً يصبح الجو شديد البرودة في الجبال، وبارد في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.