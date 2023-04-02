للصائمين فقط..10نصائح مهمة تعرف عليها!

كشف الأستاذ في قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث في مصر الدكتور إبراهيم بدوي عن أهم عشر نصائح للصائم في شهر رمضان.

وهذه النصائح هي:

-الحرص على عدم الشبع في وجبة الإفطار لتجنب الإصابة بالتخمة, ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين.

-مضغ الطعام بشكل جيد لتنشيط عملية الهضم وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الهضم وآلام في المعدة, فإطالة وقت المضغ يشعر الإنسان بالشبع ويحقق الاستفادة من إفرازات الغدد اللعابية.

-تأخير وجبة السحور حتى آخر وقت قبل الفجر، وذلك للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش.

-الإكثار من تناول الماء والسوائل بين الوجبتين لتعويض الفقد بالعرق والتخلص من الإمساك الذي ينتج عن نقص السوائل.

-تجنب العصائر المحلاة لمنع زيادة العطش, إذ أوضح بدوي أن الفرد عادة ما يحتاج من حوالي 2 إلى 3 لترات ماء يوميا متضمنة السوائل مثل العصائر والألبان.

-الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسب عالية من الماء الذي يحتاجه الجسم وكذلك الأملاح والفيتامينات الهامة للجسم.

-الإقلال من ملح الطعام على المائدة والمخللات والأطعمة المملحة والتوابل والبهارات، لأنها بالإضافة لأضرارها الصحية فإنها تزيد من الإحساس بالعطش.

-الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة لمنع التلبك المعوي والتخمة، وللمحافظة على مستوى الدهون, والإقلال من تناول الكنافة والبقلاوة والبسبوسة للأسباب نفسها.

-عدم الإسراف في تناول المشروبات الغازية مع وجبتي الإفطار والسحور.

-ممارسة نوع من النشاط الحركي بعد الإفطار بساعة مثل المشي وكذلك صلاة التراويح، فهي تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة في الجسم.