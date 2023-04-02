موعد اذان المغرب في غزة 11رمضان- اذان المغرب 11رمضان في غزة، بعد صلاة العصر من كل يوم من شهر رمضان المبارك 2023، تزداد عمليات البحث من قبل الصائمين على موعد أذان المغرب، ومع قرب انقضاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 2023، سيزاد البحث من قبل المسلمين في قطاع غزة، على موعد أذان المغرب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك في غزة، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن موعد أذان المغرب في اليوم الحادي عشر من رمضان، وذلك لتسهيل عليكم عمليات البحث وتماشياً معها أيضا، كون موعد أذان المغرب هو من العناوين الأكثر بحثاً طوال شهر رمضان المبارك في غزة وفلسطين والدول الإسلامية بشكل عام.

موعد اذان المغرب اليوم الحادي عشر من رمضان غزة

ومواعيد أذان المغرب في المناطق والدول العربية والإسلامية تختلف من دولة لدولة، وأيضا هناك اختلاف بين منطقة ومنطقة في الدولة الواحدة، وقطاع غزة هو جزء من دولة فلسطين المحيطة بالدول الإسلامية، لهذا نجد اختلاف كبير وواسع بين الدول في موعد اذان المغرب في شهر رمضان المبارك، خاصة موعد اذان المغرب يوم 11 من شهر رمضان المبارك في قطاع غزة.

موعد اذان المغرب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان غزة

وفي مقالنا الذي حمل عنوان "موعد اذان المغرب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان قطاع غزة- اذان المغرب 11رمضان في غزة"، نلف لكم متابعين الكرام، أن هذا السؤال " هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟"، تكرر مرة أخرى على محرك البحث قوقل، وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية للإجابة عليه، فقالت:" أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه".

موعد اذان المغرب في غزة 11رمضان