حكومة الاحتلال توافق على تشكيل مليشيات "الحرس الوطني" بقيادة "بن غفير"

وافقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد2/4/2023م، على طلب ما يسمي وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" بشأن تشكيل مليشيات ما يعرف بـ "الحرس الوطني".

وبحسب القناة 12، فإن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت قبل قليل على تشكيل قوات "الحرس الوطني" الخاضعة لوزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" مباشرة.

وبالتزامن مع موافقة الحكومة على طلب بن غفير، علق رئيس شرطة الاحتلال الأسبق، موشيه كرادي على القرار، قائلاً:"نعيش أكثر فترة مظلمة في تاريخ إسرائيل، وينتابني الأرق بشأن مصير الشرطة والجيش، إيتمار بن غفير يشكل خطرا ملموسا علينا، ويجب إقالته من منصبه في أقرب وقت ممكن"

والاثنين الماضي، وقع "بنيامين نتنياهو"، على قرار بإنشاء حرس وطني بإشراف وزارة الأمن القومي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ايتمار بن غفير" وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.