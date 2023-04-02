مصادر تكشف موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس2023

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأحد2/4/2023م، عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر آذار/مارس 2023م.

ورحجت المصادر أن يتم صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة يوم الخميس المقبل 6/4/2023م، وفق الآلية الشهرية المتبعة. لصرف الرواتب.

وحول نسبة الصرف، توقعت المصادر أن يتم صرف رواتب شهر مارس، بنسبة 100%، دون صرف مستحقات.

والشهر الماضي فبراير2023، صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين بنسبة 80% وبحد أدنى 2000 شيكل، و5% من المتأخرات.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله محمد اشتيه، أكد في تصريحات صحفية، أن وزارة المالية تعمل على توفير صرف راتب كامل لتمكين المواطنين من مواجهة احتياجات شهر رمضان الفضيل.