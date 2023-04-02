"الشاباك" يزعم اعتقال مقدسي خطط لتنفيذ عملية

زعم ما يسمى "جهاز الأمن العام"، "الشاباك"، اليوم الأحد، أنه أحبط بالتعاون مع الشرطة،عملية إطلاق نار تجاه قواته في مدينة القدس.

وأشار بيان مشترك، إلى أنه تم اعتقال عمر عابدين (21 عامًا)، من سكان القدس المحتلة، المشتبه به بالتخطيط للهجوم.

ووفقًا لادعاءات الاحتلال، فإن عمر كان يتواصل عبر فيسبوك مع ناشط من "حماس" في لبنان، قبل أن يتحدثا لاحقًا عبر تلغرام، وطلب منه أن ينفذ عملية إطلاق نار أو هجوم بالقنابل، وأنه سيحصل على أموال من أجل هذا الغرض، ووافق على الطلب وخطط لهجوم ضد حافلة تقل عناصر من شرطة الاحتلال في منطقة المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الشاب المعتقل من قبل الإدعاء العام "الإسرائيلي."