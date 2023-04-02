إدارة برشلونة تعلق على عودة ليو ميسي

تحدث ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، عن أنباء تعاقد البارسا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.



وينتهي عقد ليونيل ميسي مع سان جيرمان عقب الموسم الحالي، وبالتالي يستطيع النجم الأرجنتيني التوقيع مجانا مع أي نادٍ.



وقال أليماني عن صفقة ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ليو لاعب يمثل الكثير للنادي ولتاريخ كرة القدم".



وأضاف: "نحن نركز على الفريق الذي لدينا، لأن ميسي الآن في ناد آخر.. المستقبل سيخبرنا ماذا سيحدث".



وتابع: "أنسو فاتي لاعب مهم في الفريق ولمستقبل برشلونة. إنه جيد ويحتاج إلى تقديم مباراتين متتاليتين بشكل مميز.. إنه في لحظة رائعة".



وحول المركز الجديد لإريك جارسيا، علق أليماني: "هناك ظروف تجعله يشارك كوسط مدافع، لأنه يفهم أسلوب اللعب جيدًا. إذا كان المدرب يضعه هناك، فهذا يعني أنه مقتنع بأنه سيؤدي بشكل مميز".