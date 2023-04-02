اقتراح إنشاء "حرس وطني" تحت اشراف بن غفير يلقى معارضة واسعة

لاقى اقتراح إنشاء "حرس وطني" تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشكل مباشر، معارضة واسعة في صفوف "الإسرائيليين"، مؤكدين أنه قد يضر بالقدرا العملياتية للاحتلال.

وقال مفوض شرطة الاحلال، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد إن تشكيل "الحرس الوطني" كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارًا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي.

من جهتها، عارضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا مساعي بن غفير لإنشاء "حرس وطني".

وقالت المستشارة القضائية للحكومة، إن هناك موانع قانونية لإنشاء "الحرس الوطني" ولا حاجة أمنية له.

كما عارض عضو الكنيست غادي آيزنكوت اقتراح إنشاء "حرس وطني" تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مباشرة.

وقال آيزنكوت: "إنشاء هيئة عملياتية تابعة مباشرة لوزير الأمن القومي هو حدث خطير يقوض مبادئ استخدام القوة في البلاد ويشكل خطرًا".