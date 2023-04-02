بين التحاميل والحقن ..الافتاء الفلسطينية توضح الحكم في رمضان

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين اليوم الاحد 2/4/2023 حكماً، بشأن حكم التحاميل والحقن الطبية، في نهار رمضان.

وجاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/205 بتاريخ 24/3/2022م، بشأن التحاميل في نهار رمضان، أنها من الأمور التي لا تؤثر في صحة الصيام الحقنة الشرجية والتحاميل، على الراجح من أقوال الفقهاء.

وبشأن حكم الحقن الطبية خلال الصيام، جاء في إجابة مجلس الإفتاء الأعلى، أن معالجة الأسنان تجوز في نهار رمضان، على أن يتجنب المريض بلع الدم، وغيره من الماء ومواد المعالجة.

وأشار القرار إلى أنه يجوز الحَقْن للعلاج تحت الجلد، أو في العضل، أو في مفاصل العظام، والحَقْن في الأوردة الدموية بما لا يغذي الجسم.