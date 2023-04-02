حركة الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء تُعبد الطريق نحو الحرية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 2/4/2023، في الذكرى الأولى لاستشهاد أبطال سرايا القدس، أن اغتيال القادة لن يوقف مسيرة الجهاد المستمدة من إيمانها ووعيها بهذا الطريق، وسيزيد من عزم إخوانهم المجاهدين على استمرار طريقهم وتحقيق وصاياهم، وأن دم الشهداء هو ذخر شعبنا على طريق الحرية والخلاص.

واليوم، تمر الذكرى الأولى لاستشهاد أبطال سريا القدس ، الشهيد القائد: سيف أبو لبدة (25 عاماً) من طولكرم، والشهيد المجاهد خليل طوالبة (24 عاماً) من مخيم جنين، والشهيد المجاهد: صائب عباهرة (30 عاماً) من بلدة اليامون بجنين.

وقالت الحركة:" لقد جاء ارتقاء الشهداء القادة سيف ابو لبدة وخليل طوالبة وصائب عباهرة, بعد اشتباك مسلح مع قوات صهيونية خاصة من وحدة "اليمام" والتي أصيب فيها قائد الوحدة برتبة مقدم إصابة خطيرة. "

وتابعت: كان استشهاد الأبطال الثلاثة عقب الانطلاقة الجديدة المباركة للعمل المقاوم وتأسيس كتيبة جنين وطولكرم، التي مثلت نموذجاً يحتذى به في كل الساحات، للاشتباك مع العدو وزلزلة استقراره وأمنه على أرضنا.

وشددت على أن ما وصلت إليه حالة الاشتباك من اتساع على امتداد أرضنا وانتشار كتائب سرايا القدس في جنين وطولكرم ونابلس وطوباس وأريحا ومجموعاتها المنتشرة، هو ثمرة جهاد واستشهاد هذه الثلة الطاهرة ومقاومة إخوانهم الشهداء والأسرى والمجاهدين.

وتقدمت بالتحية والإجلال لشهدائنا الأبرار وعوائلهم الكريمة التي قدمت التضحيات فداءً لقضيتنا وحريتنا الموعودة، ونعاهدهم على الوفاء لدمائهم الزكية واستمرار طريق المقاومة حتى النصر بإذن الله.

وشدت على يد مجاهدينا ومقاومي شعبنا في مكان على ارضنا, الذين يواصلون مسيرة الاشتباك بكل عزم واقتدار، وتلقين العدو وجنوده ومستوطنيه دروساً قاسية، ليعلم أن مقاومتنا لن تسمح باستمرار عدوانه على شعبنا ومقدساتنا.