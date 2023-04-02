رئيس اتحاد الموظفين بالضفة لـ"فلسطين اليوم":"الأونروا "تقطع رواتب أكثر من 3000 موظف بداية رمضان

أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية جمال عبدالله، اليوم الأحد 2 ابريل 2023، أن إدارة "الأونروا"، قطعت جميع رواتب العاملين في مرافق "الأونروا" في المحافظات الشمالية، الذين شاركوا في الإضراب احتجاجاً على التنصل لمطالبهم ولا زالوا مستمرين، موضحاً أنه تم إيقاب رواتب أكثر من 3000 موظف منذ بدء شهر رمضان المبارك 2023.

وأشار عبدالله في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن إضرابات العاملين في "الأونروا" مشروعة ومكفولة بكل القوانين التي نصتها الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الأخرى، لكن الوكالة الدولية انتهكت القوانين المعمول بها بقطع رواتب الموظفين المضربين عن العمل.

وقال: "لا يجوز عند نزاع العمل وفق منظمة العمل الدولي، وقانون الأمم المتحدة أن يتم إجراء أي خصومات أو إجراءات عقابية قبل الانتهاء من الاضراب، لكن إدارة الأونروا تجاوزت القوانين والأعراف، لأن العاملين لا يزالون مضربين ومعركة نزاع العمل مستمرة".

وشدد عبدالله على عزمهم الاستمرار في الإضراب الذي بلغ الـ 55 يوماً على التوالي حتى تحقيق مطالبهم العديدة، أبرزها زيادة علاوة خاصة للعاملين في مرافق الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، مضيفاً: "حال أقدمت إدارة الأونروا على إضافة علاوة للموظفين فذلك يوقف الإضراب تمهيداً للجلوس والحوار والنقاش حول المطالب الأخرى.

وبيّن رئيس الاتحاد العام لموظفي "أونروا" في الضفة الغربية، أن هناك محاولات لإيجاد حل والعودة إلى العمل، لكنّ المساعي لم تلبي طموحاتهم أو مطالبهم.

وفي حال تعنت إدارة "الأونروا" في تحقيق مطالبهم وإعادة رواتبهم، أكد على تصعيد الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات في القدس والشيخ جراح، كما سيتم نصب خيمة إضراب جماعي عن الطعام، وتنظيم مسيرة تجاه المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن إدارة الأونروا ستتحمل تبعات ما يجري من تصعيد.