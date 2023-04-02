على مستوى السفراء...لقاءات إيرانية سعودية تسبق اجتماع وزيري الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزير حسين أمير عبد اللهيان، سيهاتف نظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال ساعات لتحديد مكان اللقاء، وموعده، وذلك بعد عدد من اللقاءات بين سفراء إيرانيين ونظرائهم السعوديين في بلدان مختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، فإن عبد اللهيان سيهاتف نظيره السعودي لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وعلى هامش مشاركته في الاحتفال الوطني للعلم، قال عبداللهيان: "سأهاتف نظيري السعودي لنتفق على مكان اجتماعنا".

نهاية الشهر الماضي، التقى السفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، مساء الأربعاء، نظيره السعودي عبد العزيز الشمري، بسفارة طهران في بغداد.

وجاء اللقاء بعد أكثر من أسبوعين من إعلان البلدين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وتبادل السفراء في غضون شهرين.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورة تظهر السفير السعودي وهو يجلس إلى جانب نظيره الإيراني في مبنى سفارة طهران ببغداد، وقالت إن اللقاء كان على مأدبة إفطار.

من جانبه، نقل حساب "إيران بالعربية" على "تويتر"، صورا تظهر السفيرين الإيراني والسعودي وإلى جانبهما عدد من نظرائهما.

وخلال الأيام الماضية، نقلت منصات إعلامية إيرانية تبادل سفراء السعودية وإيران في عدد من الدول دعوات الإفطار في رمضان.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن سفير طهران في النرويج علي رضا أفشار، أعلن عبر "تويتر" حضوره مأدبة إفطار أقامتها سفيرة المملكة العربية السعودية آمال بنت يحيى المعلمي.

وذكرت أن السفير السعودي وليد بن عبد الرحمن الرشيدان حضر الأسبوع الماضي، احتفالا أقامته السفارة الإيرانية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بمناسبة أعياد النوروز.

ونشر السفير الإيراني في طاجيكستان محمد تقي صابري في حسابه على "تويتر"، مجموعة صور برفقة نظيره السعودي داخل السفارة الإيرانية.

وفي 10 آذار/ مارس الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.