الذكرى الـ35 لاستشهاد المجاهد سليم الشاعر

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كانت بيت لحم على موعد مع فارسها سليم خلف الشاعر في 25 أغسطس 1965م، لعائلة كريمة من عوائل شعبنا، وكان ترتيبه الرابع في أسرته. وتلقى تعليمه المدرسي، ثم التحق بالدبلوم المهني في مجال الكهرباء.

التزم المجاهد سليم بالعمل الجهادي مع بداية انتفاضة الحجارة حيث نشط في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وشارك حينها وبشكل قوي في الفعاليات الشعبية والهبات الجماهيرية التي نظمتها الحركة وقتها.

شهيداً على طريق القدس:

في يوم السبت 2 أبريل 1988م، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في سوق الخضار القديم في مدينة بيت لحم، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على رأس الشهيد الفارس سليم فاستشهد على الفور ملبياً نداء الواجب.