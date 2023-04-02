نتنياهو يشيد بإعدام قوات الاحتلال للشهيد "العصيبي"

أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 2/4/2023 ، بإعدام قوات الاحتلال الشهيد محمد العصيبي عند المسجد الأقصى.

وقال نتنياهو :" نحن نحارب المقاومة بقوة بطريقتين إحداها بشكل مباشر وقتل العشرات واعتقال المئات منهم كما يجري في الأشهر الأخيرة ، مشيراً إلى أن الطريقة الثانية تكون بتوجيه ضربات وجلب ثمن باهظ من كل من يدعم المقاومة من خارج حدودنا.

وتابع : "أنصح أعدائنا أن لا يختبرونا وأن لا يخطئوا، فالخلاف الداخلي لن يضر بقوتنا وبعزمنا بالعمل ضدهم في كل الجبهات وأينما كانوا وفي كل وقت وفق تعبيره.