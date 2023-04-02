خلال مارس: الاحتلال اعتقل 230 مقدسياً وأبعد 70 عن الأقصى

أفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان بالقدس المحتلة، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت 230 مقدسياً في القدس المحتلة خلال آذار مارس الماضي، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن "الاعتقالات شملت 3 أطفال أقل من 12 عاما، 58 فتى، و8 نساء".

وذكر أن أكثر من 80 حالة اعتقال تمت من المسجد الأقصى، وطرقاته، وشوارع القدس، إضافة الى اعتقالات من حي الشيخ جراح، لافتا إلى أن "سلطات الاحتلال حولت 6 مقدسيين للاعتقال الإداري خلال آذار/ مارس".

ورصد المركز إصدار 70 قرار إبعاد خلال آذار/ مارس الماضي، شملت الإبعاد عن البلدة القديمة، والأقصى، ومكان السكن، وشوارع القدس، وحي الشيخ جراح، ومنع دخول الضفة الغربية.

ولفت أن سلطات الاحتلال أصدرت 30 قرار إبعاد عن البلدة القديمة "تشمل كامل البلدة القديمة والطرقات المؤدية لها والأقصى"، و 25 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، مبينًا أن من بين المبعدين 13 سيدة، و12 فتى.

وخلال شهر آذار/ مارس الماضي، تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وأدى المستوطنون الصلوات العلنية والجماعية خلال اقتحام الأقصى بحماية وحراسة شرطة الاحتلال.

وأوضح المركز أن "جماعات الهيكل" المزعوم بدأت مع اقتراب "عيد الفصح" اليهودي بالتنظيم لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى، ووزعت دعوات متتالية لمناصريها وجمهورها للاستعداد لاقتحام الأقصى، كما دعت إحضار قرابين حيوانية مساء الأربعاء المقبل.

وحول عمليات الهدم، رصد مركز /معلومات وادي حلوة/ 6 عمليات هدم خلال الشهر الماضي، من بينها عملية هدم تمت بأيدي أصحابها، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد حوالي 27 فردا من منازلهم.

ولفت أن طواقم "سلطة الطبيعة والحدائق" وبعد تنفيذها عملية هدم وإخلاء لمنشأة تجارية قائمة منذ سنوات، علّقت على مداخل المنشأة لافتة كتب عليها: "منطقة بملكية بلدية القدس، تجري سلطة الطبيعة أعمالًا لتطوير حديقة، ممنوع الدخول".

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال والإبعاد والمنع من السفر بحق المرابطين والمرابطات في الأقصى المبارك، في محاولة لثنيهم عن التواجد والرباط في المسجد، والتصدي لمحاولات اقتحامه المتكررة من قبل المستوطنين.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و800 أسير، من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات حقوقية.