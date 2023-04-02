قبيل اجتماع حكومة الاحتلال لإقراره...المفتش العام للشرطة ينتقد إنشاء "الحرس القومي"

قال المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد: إن "الحرس القومي"، الذي يسعى وزير الأمن إيتمار بن غفير، إلى إقامته ويخضع لوزارته "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

أقوال "شبتاي" تأتي قبيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا "الحرس"، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماعها.

وأضاف شبتاي، وفق ما نقل الإعلام العبري، أن دوافع إقامة هذا "الحرس ليست واضحة، لكن من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة"، وفق ما جاء في رسالة بعثها، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي الشاباك (الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية) و"مجلس الأمن القومي".

وقال شبتاي: "الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سببه انعدام الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عليه".

وطلب شبتاي من بن غفير عدم اتخاذ قرار بشأن "الحرس" من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، كما طالب بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن وزير الأمن قرر منعه من ذلك.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد اتفق يوم الإثنين الماضي، مع بن غفير، على تأجيل التصويت على "التعديلات القضائية" لدورة الكنيست المقبلة، مقابل التزام (الأول) بتشكيل ما يسمى "الحرس القومي".