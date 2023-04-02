مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الناس للناس الحلقة 4 بث مباشر، بدأت الشاب غيث الاماراتي بتقديم برنامجه الرمضاني الاغاثي قلبي اطمأن متأخراً، إذ بم تذاع الحلقة الأولى إلا في السادس من شهر رمضان المبارك، وكان من المفترض كالعادة أن تذاع في اليوم الأول من رمضان 2023، إذ انتظر البرنامج الملايين المن المتابعين الذي أحبوا فكرة البرنامج الاغاثي وبدأوا يتابعون ما تُذيعه الحلقات وحجم المعونات والإغاثة التي يقدمها البرنامج لعدد كبير من العائلات الفقيرة في عدد من الدول العربية.

طالع أيضا.. مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 1 مباشر

مشاهدة حلقة 4 قلبي اطمأن الجزء السادس اليوم مباشرة

مشاهدة حلقة 4 قلبي اطمأن الجزء السادس اليوم مباشرة، مع بدء عرض حلقات برنامج قلبي اطمأن 2023 الناس للناس بدء من الحلقة 1 وصولا إلى الحلقة الثالثة، ولأهمية البرنامج وحجم متابعته من أعداد كبيرة من الناس في الوطن العربي، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مشاهدة حلقة 4 قلبي اطمأن الجزء السادس اليوم مباشرة الناس للناس بجودة عالية ودون تقطيع على البث، ليشاهد متابعو البرنامج ما تخبؤوه الحلقة القادمة من قلبي اطمأن لغيث الاماراتي.

مشاهدة برنامج غيث قلبي اطمأن الحلقة 4 رمضان 2023

مشاهدة برنامج غيث قلبي اطمأن الحلقة 4 رمضان 2023، الهدف النبيل من برنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه الشاب غيث "مخفي الوجه" استقطب الملايين من المتابعين ليروا البسمة تُرسم على شفاه الأسر المتعففة والمحتاجة، إذ يصول ويجول في البلاد العربية ويختار المناطق الأكثر فقراً ويساعد بعضا من أهلها سواء بافتتاح مشروع خاص أو ببناء منزل أو بترميم ورشة عمل أو بمصاريف العلاج وأعمال أخرى لاقت استحسان الشارع العربي.

برنامج قلبي اطمأن غيث الاماراتي الناس للناس حلقة 4 كاملة يوتيوب

برنامج قلبي اطمأن غيث الاماراتي الناس للناس حلقة 4 كاملة يوتيوب، في هذه المقالة قرر فريق التحرير نشر الحلقة الرابعة من برنامج قلبي اطمأن كاملة عبر رابط مباشر على يوتيوب، إذ ينتظر ملايين المتابعين إذاعة الحلقة الرابعة على يوتيوب دون تقطيع على البث حتى يتمكنوا من مشاهدة ما يقدمه الشاب الاماراتي في برنامجه الناس للناس لعدد من المحتاجين في بعض الدول العربية والإسلامية.