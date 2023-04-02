نصيحة مهمة لإنقاص وزنك الزائد في شهر رمضان 2023

يسعى الكثيرون لإنقاص وزنهم خلال شهر رمضان المبارك، لذا يحاولون تتبع أنظمة غذائية مختلفة من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة، إلا أن هناك نصائح مهمة نقدمها لكم يمكن أن تساعدكم في إنقاص وزنكم الزائد.

نصائح لإنقاص الوزن الزائد في رمضان

عصير الليمون مع البقدونس

يعتبر تناول شراب الليمون مع البقدونس بشكل يومي بعد صلاة التراويح يعمل على حرق الدهون بسرعة ويرفع نسبة الإستقلاب في الجسم.

المشي قبل الإفطار لحرق الدهون

يعتبر المشي مدة ساعة كاملة قبل موعد الإفطار بساعتين، له تأثير على الجسم ورشاقته، وهذه الساعة تسمى الساعة الذهبية لحرق الدهون لأن الدهون تحرق فيها بمعدل أربع أضعاف.

تناول صنف واحد على الإفطار وعدم التنويع

يعتبر تناول صنف واحد وعدم التنويع بالأصناف على وجبة الإفطار أمر مهم جداً لإنقاص الوزن ولاسيما إذا كانت الوجبة المختارة بروتينية مثل اللحوم أو الدجاج، والوجبة في اليوم الذي يليه نشوية مثل الأرز أو المعكرونة وعدم الجمع بينهما أبداً.

عدم تناول أكثر من كوب ماء على الإفطار

يعتبر تجاوز شرب كوب واحد من الماء على الإفطار يؤدي إلى تمدد العصارات الهاضمة وأيضاً توسع المعدة، لذلك لا تتناول أكثر من كوب من الماء على الإفطار وبعد هذه الوجبة اشرب الماء كما تريد.

تناول وجبة السحور الحارقة

يعتبر تناول وجبة السحور الحارقة مثل الدراق واللبن أو البيض المسلوق مع برتقالة أو التمر واللبن أو الخيار مع اللبنة من شأنها أن تعمل على رفع الاستقلاب في الجسم وحرق الدهون بكمية أكبر.