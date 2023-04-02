الثوري الإيراني: استشهاد مستشار عسكري آخر بهجوم "إسرائيلي" في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد 2/4/2023، أن مستشارا عسكريا آخر استشهد متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي "إسرائيلي" بالقرب من العاصمة السورية.

وكالة أنباء "مهر" أعلنت أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، واستشهد".

وأضافت أن مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري ميلاد حيدري الذي استشهد هو الآخر في نفس الهجوم يوم الجمعة.

ولم توضح الوكالة الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري مقداد مهقاني.

وكانت إسرائيل قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.

الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، استشهاد الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.

ويقوم الكيان الاسرائيلي باعتداءات متتالية على سيادة ووحدة أراضي سوريا وسط صمت مطبق التزمته الأوساط والمنظمات الدولية.