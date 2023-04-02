إيران تبدأ خطوات تصدير الغاز لعُمان

تبدأ السلطات الإيرانية اليوم الأحد 2/4/2023 ، مد الأنابيب جنوبي البلاد تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان ، وفقا لما أعلنه مدير شركة الهندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي.

وقال نوشادي، "عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي ميناب وكوه مبارك في جنوب إيران بهدف تصدير الغاز إلى سلطنة عمان، ستبدأ خلال العام الإيراني الجاري (يبدأ عادة في 21 مارس/آذار الماضي)"، موضحاً أن "اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان تنص على مد أنابيب الغاز من مدينة ميناب إلى منطقة كوه مبارك بالقرب ميناء جاسك الإيراني".

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يشهد العام الإيراني الجديد إبرام اتفاقيات لتصدير الغاز إلى خارج إيران.

وكانت إيران أعلنت، العام الماضي، الموافقة على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين.

وقّع البلدان في عام 2013اتفاقا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما تزود إيران بموجبه سلطنة عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر.