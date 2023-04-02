السفير الأمريكي في الأردن يجدد انتقاده لتصريحات وزير المالية "الاسرائيلي"

أعتبر هنري ووستر السفير الأمريكي لدى الأردن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي نفى فيها وجود "شعب فلسطيني "مستفزة"، موضحاً أن سياسة واشنطن ثابتة من حيث الحفاظ على الوضع الراهن في القدس

وبين السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة متمسكة بحل الدولتين والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ، واصفاً العلاقات بين بلاده والأردن بأنها قديمة ومتجذرة وراسخة بدأت منذ عقود.

وأكد هنري ووستر على حرص واشنطن على استقرار الأردن على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، معبراً عن دعم الولايات المتحدة للإصلاحات التي أطلقها الأردن خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات ورؤية ملكية.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي نفى فيها أخيرا وجود "شعب فلسطيني"، قال السفير الأمريكي إنها "مسيئة ومستفزة وغير صحيحة".