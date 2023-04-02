قضية هزت الرأي: اعتقال 12فتاة وشاب بتهمة تعاطي المخدرات داخل شاليه بالأردن

قرر مدعي عام أمن الدولة في الأردن، توقيف 12 شابا وفتاة لمدة 14 يوما بعد القبض عليهم وبحوزتهم مخدرات في أحد الشاليهات بمنطقة الشونة الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الموقوفين، وبينهم حدث، تم القبض عليهم أثناء إقامتهم حفلاً في الشاليه، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، في قضية هزت الرأي العام.

وأضافت أن مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية تهمتي حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وقال موقع "الوقائع": إن أشخاصا كانوا نشروا دعوة على الأنستغرام للراغبين في حضور الحفل في الشاليه وذلك في مقابل عشرين دينارا (نحو 28 دولارا) سعرا للتذكرة الواحدة.

وأضاف الموقع أن منظمي الدعوة أوضحوا أن الدعوة تشمل "شرب الكحول وتعاطي المخدرات"، لافتا إلى أن ذلك اعتبر انتهاكا لحرمة شهر رمضان.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية الأمن العام الأردنية عن ضبط 931 شخصًا على خلفية 524 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال شهر آذار/مارس الماضي

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الإعلامي باسم المديرية قوله: إن بين من تم ضبطهم أشخاص مصنفون خطرين، مشيراً إلى أنه تمت إحالتهم جميعا إلى محكمة امن الدولة.

وأضاف الناطق أن أجهزة الأمن ضبطت خلال هذه القضايا 133 كغم من مادة الحشيش و500 ألف حبة كبتاغون و40 ألف حبة من أنواع مخدرة أخرى، إضافة إلى 3.5 كلغم من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى كميات من الكوكايين وأشتال الماريغوانا، فضلا عن أسلحة نارية.

وشدد الناطق باسم مديرية الأمن على أن الحملات الأمنية وعمليات مكافحة المخدرات مستمرة بحزم ودون تهاون في كافة مناطق المملكة، وذلك لقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة سواء تعاطيا أو ترويجا أو اتجارا.